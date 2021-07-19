Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 10:37
10:36
Общество
Собянин поздравил актера Василия Ливанова с 86-летием
10:35
Общество
Стоимость аренды жилья для туристов начали снижать в Сочи
10:35
Происшествия
Полицейские в Чечне установили причастных к изготовлению поддельных сертификатов
10:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бумажных чеков для здоровья
10:33
Происшествия
Мужчина выбросил из окна возлюбленную в Москве
10:31
Общество
Казахстан и Сербия победили в первом этапе конкурса «Славянский базар»
10:30
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
10:30
Общество
Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
10:27
Происшествия
Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС
10:23
Политика
В Госдепе США поприветствовали украинские судебные реформы
Все новости

Появился полный перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:47
Общество
Появился полный перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 19 июля. Заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность — это основные противопоказания к вакцинации от COVID-19, заявил клинический фармаколог Андрей Кондратьев.

Например, вакцинация не рекомендуется тем людям, у которых после любой прививки температура тела повышается до 40 градусов. К тому же медики не намерены прививать тех, кто имеет гиперчувствительность к другим препаратам либо при наличии в анамнезе анафилактического шока или отека Квинке.

Основанием для медотвода также служит наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострение хронических. Не стоит вакцинироваться и кормящим матерям. При наличии хронических заболеваний почек и печени следует проконсультироваться с врачом, заявил Кондратьев, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор занялся разработкой биочипа для выявления коронавируса. Работа в этом направлении осуществляется на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Появился полный перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса
прививка коронавирус кондрахин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru