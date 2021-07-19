Появился полный перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса

Москва, 19 июля. Заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность — это основные противопоказания к вакцинации от COVID-19, заявил клинический фармаколог Андрей Кондратьев.

Например, вакцинация не рекомендуется тем людям, у которых после любой прививки температура тела повышается до 40 градусов. К тому же медики не намерены прививать тех, кто имеет гиперчувствительность к другим препаратам либо при наличии в анамнезе анафилактического шока или отека Квинке.

Основанием для медотвода также служит наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострение хронических. Не стоит вакцинироваться и кормящим матерям. При наличии хронических заболеваний почек и печени следует проконсультироваться с врачом, заявил Кондратьев, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор занялся разработкой биочипа для выявления коронавируса. Работа в этом направлении осуществляется на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде, пишет «Ридус».