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Пассажиропоток в аэропорту Дагестана приблизился к отметке в 1 млн человек

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:29
Экономика
Пассажиропоток в аэропорту Дагестана приблизился к отметке в 1 млн человек
pixabay.com  / 

Махачкала, 19 июля. С начала года аэропорт дагестанской столицы обслужил почти 900 тысяч человек, сообщили ФАН в воздушной гавани. Пассажиропоток вырос на 70% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

В аэропорту Махачкалы добавили, что в сравнении с 2019 годом, когда полеты еще не были ограничены из-за распространения коронавируса, пассажиропоток также вырос почти на треть. В первой половине текущего года через столичный аэропорт прошло более семи тысяч самолетов.

«Общий пассажиропоток с начала года составил 895 082 человека, что на 69,7% превышает аналогичный период прошлого года и на 26,4% — 2019 года. Аэропорт обеспечил обслуживание 7 247 рейсов. Это на 57% больше показателей того же периода 2020 года и на 29,5% — докризисного 2019 года», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Там также добавили, что с января по июнь сотрудниками аэропорта обработано более двух тысяч тонн грузов и почты. Этот показатель почти на половину превзошел аналогичный за 2020 год и на четверть — за 2019 год.

Ранее ФАН сообщал, что возобновилось авиасообщение между Дагестаном и Турцией. Начиная с августа, рейсы в Стамбул будут осуществляться трижды в неделю.

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