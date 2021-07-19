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Скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:17
Общество
Скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Prt Scr youtube.com  /  DR Nyheder

Копенгаген, 19 июля. Датский художник Курт Вестергор умер после продолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Вестергор получил широкую известность после публикации скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Рисунки появились в датской газете Jyllands-Posten в 2005 году, после чего разразился международный общественный кризис.

Автор изобразил пророка Мухаммеда в тюрбане, напоминающем атомную бомбу. Данную публикацию сочли самым оскорбительным из всех ранее появившихся на свет.

Исламский мир негодовал. Мусульмане отправились громить представительства Дании в ряде стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Художнику угрожали расправой, поэтому к нему приставили круглосуточную охрану.

Карикатуру на пророка Мухаммеда показали на уроке в Великобритании, сообщал сайт 360tv.ru. Итогом стала протестная акция возле учебного заведения, в которой участвовали несколько десятков человек.

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