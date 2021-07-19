Скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Копенгаген, 19 июля. Датский художник Курт Вестергор умер после продолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Вестергор получил широкую известность после публикации скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Рисунки появились в датской газете Jyllands-Posten в 2005 году, после чего разразился международный общественный кризис.

Автор изобразил пророка Мухаммеда в тюрбане, напоминающем атомную бомбу. Данную публикацию сочли самым оскорбительным из всех ранее появившихся на свет.

Исламский мир негодовал. Мусульмане отправились громить представительства Дании в ряде стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Художнику угрожали расправой, поэтому к нему приставили круглосуточную охрану.

Карикатуру на пророка Мухаммеда показали на уроке в Великобритании, сообщал сайт 360tv.ru. Итогом стала протестная акция возле учебного заведения, в которой участвовали несколько десятков человек.