Программа льготной ипотеки стала менее популярна в России

Москва, 19 июля. Финансовый институт развития ДОМ.РФ выяснил, что спрос россиян на льготную ипотеку уменьшился.

Условия льготной ипотеки изменились в России. По программе выросли ставки, а также снизился лимит по доступной сумме кредита. В результате корректировок жители страны стали обращаться к услуге реже. Об этом пишет РБК.

Крупнейшие банки РФ подсчитали, что спрос граждан на поддерживаемую государством ипотеку снизился после внесения в условия программы изменений. Согласно информации ДОМ.РФ, кредитные организации оформили 1,74 млн заявок на льготную ипотеку с начала функционирования соответствующих субсидий (апрель прошлого года).

Московские продажи льготной ипотеки за первую неделю июля составили 852 заявки. На второй неделе жители столицы подали 469 заявок. Для сравнения, в конце июня москвичи подали 4,7 тыс. запросов. Ситуация по Петербургу схожая: первая и вторая недели июля продемонстрировали результат в 464 и 1087 заявок. В конце предыдущего месяца петербуржцы подали 3,2 тыс. заявок.

Аналитики ДОМ.РФ отмечают, что к середине июля российские банки выдали 578,1 тыс. льготных займов на приобретение недвижимости. Общая сумма кредитов — 1,8 трлн рублей. Эксперты «Газпромбанка» указывают, что в начале июля спрос в сегменте упал на 55% в сравнении с показателями июня. В «Промсвязьбанке» увидели снижение спроса в шесть раз.

Глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что процентные ставки по ипотечным кредитам могут преодолеть планку в 10% ближе к концу года.