Пожарные спасли жителя Томска из полыхавшей квартиры

Томск, 19 июля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли к дому на улице Мельничной, где произошел пожар. Они эвакуировали восемь человек.

Вечером на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Клубы дыма валили из окна на 11-м этаже. Пожарным пришлось воспользоваться специальным инструментом, чтобы проникнуть внутрь. В комнате на диване лежал 53-летний мужчина. Он не мог выбраться из здания самостоятельно из-за отравления продуктами горения.

Спасатели вытащили гражданина на улицу и передали врачам скорой. С того же этажа были эвакуированы семь жильцов.

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