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Маленький мальчик утонул на глазах у родителей под Саратовом

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:34
Происшествия
Маленький мальчик утонул на глазах у родителей под Саратовом
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Саратов, 19 июля. Трагический инцидент произошел на пляже города Балаково. В воде погиб четырехлетний ребенок.

По предварительным данным, семья с двумя детьми приехала отдохнуть на пляж. Мать с четырехлетним сыном плавали на надувном матрасе. Внезапно мальчик соскользнул в воду. К несчастью, родителям не удалось спасти ребенка.

Когда на помощь подбежали спасатели, найти малыша под водой не удалось. Позже тело ребенка на дне водоема обнаружили водолазы. СУ СК по Саратовской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее восьмимесячная девочка погибла в водах Ангары рядом с часовней Спасо-Преображенского храма. Мать оставила дочь на берегу с пьяным сожителем.

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