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Контейнер для крышечек в форме сердца появился в барнаульском парке
Общество
Контейнер для крышечек в форме сердца появился в барнаульском парке
Greenpeace  /  Глеб Кузнецов

Барнаул, 19 июля. Директор зоопарка, в котором появился контейнер для крышечек в виде сердца, призвал граждан беречь планету.

Контейнер для сбора пластика поставили в барнаульском парке "Лесная сказка". Для привлечения внимания местных жителей его решили выполнить в форме сердца. В контейнер можно положить пластиковые крышечки.

Фотографии с необычным "мусорным баком" опубликовали в группе зоопарка в социальной сети "ВКонтакте". После сбора отходы направят на переработку. Позже из них сделают интересные и полезные вещи.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопиющие случаи безалаберного отношения к сортировке мусора нуждаются в оперативном реагировании.

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