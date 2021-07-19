Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

Москва, 19 июля. Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии исполнительницы после сообщений об ухудшении здоровья звезды.

На минувших выходных в СМИ появилась информация, что у знаменитости якобы начало отказывать правое легкое. Кроме того, писали, что болезнь МакSим дала осложнение на сердце, поэтому у певицы будто бы возникла левожелудочковая недостаточность.

Комментируя эти сообщения, директор певицы отметила, что на выходных лечащих врачей нет на месте, поэтому она не понимает, откуда поступили такие сведения. Представитель звезды не доверяет подобным «сливам».

Сотрудники больницы, в которой лежит находящаяся в коме МакSим, не имеют права разглашать такую информацию о пациентах, добавила Соколова. По словам директора знаменитости, новые данные о состоянии исполнительницы появятся только 19 июля, то есть, в понедельник.

«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда», — сообщила Соколова сайту 360tv.ru.

Точную информацию о здоровье певицы ее представитель дать не смогла. Директору МакSим лишь известно, что состояние исполнительницы хита «Знаешь ли ты» остается стабильно тяжелым с минимальными улучшениями.

Знаменитость попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Многие поклонники сравнивают МакSим с покойной певицей Юлией Началовой, но Маргарита Соколова призвала этого не делать.