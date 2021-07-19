Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 10:36
10:35
Общество
Стоимость аренды жилья для туристов начали снижать в Сочи
10:35
Происшествия
Полицейские в Чечне установили причастных к изготовлению поддельных сертификатов
10:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бумажных чеков для здоровья
10:33
Происшествия
Мужчина выбросил из окна возлюбленную в Москве
10:31
Общество
Казахстан и Сербия победили в первом этапе конкурса «Славянский базар»
10:30
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
10:30
Общество
Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
10:27
Происшествия
Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС
10:23
Политика
В Госдепе США поприветствовали украинские судебные реформы
10:22
Шоу-бизнес
Макеева обратилась к фанатам с предложением поддержать ее коллективным письмом
Все новости

Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы
498
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 19 июля. Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии исполнительницы после сообщений об ухудшении здоровья звезды.

На минувших выходных в СМИ появилась информация, что у знаменитости якобы начало отказывать правое легкое. Кроме того, писали, что болезнь МакSим дала осложнение на сердце, поэтому у певицы будто бы возникла левожелудочковая недостаточность.

Комментируя эти сообщения, директор певицы отметила, что на выходных лечащих врачей нет на месте, поэтому она не понимает, откуда поступили такие сведения. Представитель звезды не доверяет подобным «сливам».

Сотрудники больницы, в которой лежит находящаяся в коме МакSим, не имеют права разглашать такую информацию о пациентах, добавила Соколова. По словам директора знаменитости, новые данные о состоянии исполнительницы появятся только 19 июля, то есть, в понедельник.

«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда», — сообщила Соколова сайту 360tv.ru.

Точную информацию о здоровье певицы ее представитель дать не смогла. Директору МакSим лишь известно, что состояние исполнительницы хита «Знаешь ли ты» остается стабильно тяжелым с минимальными улучшениями.

Знаменитость попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Многие поклонники сравнивают МакSим с покойной певицей Юлией Началовой, но Маргарита Соколова призвала этого не делать.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы
звезды певица макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru