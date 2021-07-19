В Минобороны РФ заявили о необходимости ускорить поставки БПЛА «Охотник»

Москва, 19 июля. Минобороны РФ обратилось к производителям с просьбой ускорить поставки ударного беспилотника «Охотник». Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

По его словам, в настоящее время разработчики и производители прорабатывают детали и сроки поставки тяжелых беспилотников, передает РИА Новости.

«Действительно, сформулирован запрос Минобороны РФ к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей» планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 обновленный дрон «Волк-18», который предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников. БПЛА обладает оптико-локационной системой с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей и способен действовать в автоматическом режиме.