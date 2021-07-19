Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 10:36
10:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бумажных чеков для здоровья
10:33
Происшествия
Мужчина выбросил из окна возлюбленную в Москве
10:31
Общество
Казахстан и Сербия победили в первом этапе конкурса «Славянский базар»
10:30
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
10:30
Общество
Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
10:27
Происшествия
Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС
10:23
Политика
В Госдепе США поприветствовали украинские судебные реформы
10:22
Шоу-бизнес
Макеева обратилась к фанатам с предложением поддержать ее коллективным письмом
10:20
Происшествия
Супруги погибли на пешеходном переходе под колесами иномарки в Кузбассе
10:18
Происшествия
Девочка пострадала после падения стекла с 14-го этажа в Петербурге
Все новости

В Минобороны РФ заявили о необходимости ускорить поставки БПЛА «Охотник»
Армия
В Минобороны РФ заявили о необходимости ускорить поставки БПЛА «Охотник»
paralay.iboards.ru

Москва, 19 июля. Минобороны РФ обратилось к производителям с просьбой ускорить поставки ударного беспилотника «Охотник». Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

По его словам, в настоящее время разработчики и производители прорабатывают детали и сроки поставки тяжелых беспилотников, передает РИА Новости.

«Действительно, сформулирован запрос Минобороны РФ к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей» планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 обновленный дрон «Волк-18», который предназначен для перехвата и уничтожения мини-беспилотников. БПЛА обладает оптико-локационной системой с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей и способен действовать в автоматическом режиме.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Минобороны РФ заявили о необходимости ускорить поставки БПЛА «Охотник»
россия минобороны рф охотник беспилотник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru