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Тихановская планирует «одержать победу» при помощи Байдена

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:40
Политика
Тихановская планирует «одержать победу» при помощи Байдена
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 19 июля. Противники белорусского руководства сумеют «одержать победу» при помощи американского лидера Джо Байдена, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Как стало известно ранее, во время визита в Вашингтон Тихановская планирует провести ряд переговоров на высоком уровне в Госдепе и Белом доме.

«С помощью Байдена мы победим», — заявила она.

Однако в графике Белого дома не сказано, что у главы государства запланирована встреча с противниками белорусской власти.

Тихановская ранее подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии. По ее словам, в республике есть большое количество профессиональных менеджеров, которые справятся с этим намного лучше.

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сша байден Тихановская
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