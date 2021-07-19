Тихановская планирует «одержать победу» при помощи Байдена

Вильнюс, 19 июля. Противники белорусского руководства сумеют «одержать победу» при помощи американского лидера Джо Байдена, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Как стало известно ранее, во время визита в Вашингтон Тихановская планирует провести ряд переговоров на высоком уровне в Госдепе и Белом доме.

«С помощью Байдена мы победим», — заявила она.

Однако в графике Белого дома не сказано, что у главы государства запланирована встреча с противниками белорусской власти.

Тихановская ранее подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии. По ее словам, в республике есть большое количество профессиональных менеджеров, которые справятся с этим намного лучше.