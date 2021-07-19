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Российские медики раскрыли аспекты сдачи тестов на антитела к коронавирусу

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:21
Общество
Российские медики раскрыли аспекты сдачи тестов на антитела к коронавирусу
Национальный БиоСервис

Москва, 19 июля. Сдача количественных тестов в одних и тех же лабораториях обеспечит корректные данные об антителах к коронавирусу в организме человека.

Сейчас в России используется около 150 тест-систем на антитела к коронавирусной инфекции, отметила исполнительный директор одной из клиник Эльвира Соколовская. Все они различаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, используемыми антигенами, пишет РБК.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — рассказали опрошенные изданием медики.

В Роспотребнадзоре приступили к разработке биочипа для выявления коронавируса. Используя его, медики смогут выявлять всех возбудителей внебольничных пневмоний. Разработку ведет Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной.

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