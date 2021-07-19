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Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
Общество
Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
wikipedia.org  /  Ольга СОЛНЦЕ / CC BY-SA 4.0

Режиссер Алексей Чардымский расскажет, почему необходимо знать и помнить историю страны. Он отслужил срочную службу в Дальвоенморстрое Тихоокеанского флота (ДВМС КТОФ), ему есть что рассказать о военном флоте страны.

Брифинг члена Союза кинематографистов России, автора фильма о кавалере Ордена Александра Невского контр-адмирале Анатолии Климове пройдет в понедельник, 19 июля, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Передать вопросы удаленно и заблаговременно можно и в WhatsApp +7 960 243 8894. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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медиагруппа патриот алексей чардымский
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