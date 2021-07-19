Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил учебную стрельбу ракетой «Циркон» в Белом море

, 19 июля. Экипаж новейшего фрегата ВМС РФ «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал учебный запуск ракеты «Циркон».

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был осуществлен фрегатом Северного флота (СФ) из акватории Белого моря, сообщили представители российского министерства обороны. При этом была поражена наземная цель, находящаяся от корабля на удалении свыше 350 километров.

В Минобороны РФ подчеркнули, что учебная мишень была уничтожена прямым попаданием «Циркона», запущенного с фрегата «Адмирал Горшков».

Ранее стало известно, что тральщики СФ провели маневры с отработкой действий при борьбе за живучесть своих кораблей, наиболее эффектные эпизоды этих учений были показаны на видео.