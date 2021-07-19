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Актер Сергей Бадюк объяснит, зачем мужчине знать ножевой бой и иметь кулаки
Общество
Актер Сергей Бадюк объяснит, зачем мужчине знать ножевой бой и иметь кулаки
wikipedia.org  /  Фёдор Быстров

Российский спортсмен, актер и общественный деятель, генеральный директор телеканала «Точка отрыва» Сергей Бадюк проведет брифинг, в ходе которого расскажет, как физическая подготовка помогает ему на съемочной площадке.

Сергей Бадюк — ведущий и автор ряда программ, пропагандирующих здоровый образ жизни на телеканалах «Россия-2», «Боец», НТВ, РЕН ТВ, СТС и др. С 2017 года — военный корреспондент-волонтер в Сирии в составе сетевого информационного агентства ANNA-News.

Брифинг пройдет в понедельник, 19 июля, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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кино сергей бадюк медиагруппа патриот
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