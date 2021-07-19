Актер Сергей Бадюк объяснит, зачем мужчине знать ножевой бой и иметь кулаки

Российский спортсмен, актер и общественный деятель, генеральный директор телеканала «Точка отрыва» Сергей Бадюк проведет брифинг, в ходе которого расскажет, как физическая подготовка помогает ему на съемочной площадке.

Сергей Бадюк — ведущий и автор ряда программ, пропагандирующих здоровый образ жизни на телеканалах «Россия-2», «Боец», НТВ, РЕН ТВ, СТС и др. С 2017 года — военный корреспондент-волонтер в Сирии в составе сетевого информационного агентства ANNA-News.

Брифинг пройдет в понедельник, 19 июля, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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