Актер Сергей Бадюк объяснит, зачем мужчине знать ножевой бой и иметь кулаки

Российский спортсмен, актер и общественный деятель, генеральный директор телеканала «Точка отрыва» Сергей Бадюк проведет брифинг, в ходе которого расскажет, как физическая подготовка помогает ему на съемочной площадке.
Сергей Бадюк — ведущий и автор ряда программ, пропагандирующих здоровый образ жизни на телеканалах «Россия-2», «Боец», НТВ, РЕН ТВ, СТС и др. С 2017 года — военный корреспондент-волонтер в Сирии в составе сетевого информационного агентства ANNA-News.
Брифинг пройдет в понедельник, 19 июля, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55