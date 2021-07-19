Эмбер Херд показала, как учит акробатику для «Аквамена-2»

Лос-Анджелес, 19 июля. Актриса Эмбер Херд продемонстрировала свою акробатическую подготовку перед съемками фильма «Аквамен и Затерянное королевство».

Бывшая супруга актера Джонни Деппа в третий раз примерит на себя роль принцессы Меры. Впервые зрители могли увидеть ее в этом амплуа в киноленте «Лига справедливости». В 2018 году вышел оригинальный фильм «Аквамен», который стал кассово успешным, а потому его продолжение не вызывало сомнений. Об этом сообщает ScreenRant.

Производственный процесс сиквела начался в конце июня, хотя должен был стартовать намного раньше. Съемки пришлось отложить из-за коронавирусной пандемии. До их начала многие актеры стали активно приводить себя в форму. Среди этой группы есть и Херд, которая занялась акробатикой, что и решила продемонстрировать через свой аккаунт в Twitter.

«Выхожу из себя перед «Акваменом-2»», — подписала пост актриса.

Напомним, участие Эмбер в продолжении было под сомнением. В Интернете ходили слухи, что ее могут заменить другой актрисой, поскольку многие фанаты Джонни Деппа требовали ее ухода. Петиция о ее увольнении собрала свыше двух млн подписей. Однако, несмотря на протесты, режиссер Джеймс Ван все же вернул ее на роль принцессы Меры.

Ранее режиссер Джеймс Ганн раскрыл подробности съемок фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».