Депутат Рады предрек Украине тяжелые времена после статьи Путина

Киев, 19 июля. Депутат Рады Ренат Кузьмин предупредил Украину о тяжелых временах из-за неправильной, по его мнению, реакции властей на статью президента России Владимира Путина об Украине.

На своей странице в Facebook парламентарий отметил, что провластные политики предпочли не замечать «три самых важных правовых аспекта» в статье Путина. Первым Кузьмин назвал вопрос присоединения к Украине юго-восточных и западных территорий во времена СССР. Вторым аспектом депутат считает тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после 2014 года.

«И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», — заявил Кузьмин.

Парламентарий считает, что, согласно статье Путина, такие действия, наряду с насильственной украинизацией русскоязычного населения, могут привести к утрате украинской государственности. По мнению Кузьмина, именно на эти три основных правовых аспекта обратить внимание должны были власти и политические эксперты на Украине.

«Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…» — написал Кузьмин.

Путин на следующий день после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» высказался про триединство русского, украинского и белорусского народов. Глава РФ заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народов иллюстрирует фраза «ты что, не русский?».