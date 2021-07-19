Леброн Джеймс ответил критикам «Космического джема — 2»

Лос-Анджелес, 19 июля. Фильм «Космический джем: Новое поколение» вышел на экраны кинотеатров и получил смешанные отзывы зрителей и критиков. Исполнитель главной роли Леброн Джеймс ответил им в соцсетях.

Оригинальный фильм был представлен в 1996 году, а ключевую роль в нем исполнил легенда баскетбола Майкл Джордан. Гибрид живого кино и анимации заинтересовал зрителей, что обернулось кассовым успехом. Однако вторую часть студия Warner Bros. решилась снять не сразу. Об этом сообщает ScreenRant.

В продолжении снялся баскетболист Леброн Джеймс. Он, как и в истории 1996 года, попал в цифровой мир, где объединился с мультяшными персонажами ради победы в матче. Несмотря на ностальгию, большая часть зрителей не оценила «Космический джем: Новое поколение». Некоторые посетители кинотеатров сравнили его с рекламным каталогом. Звезда баскетбола не стал молчать в ответ.

«Привет, хейтеры», — написал Леброн на своем аккаунте в Twitter.

Радостная картинка с поста, вероятно, намекает на кассовую успешность картины. Даже несмотря на преимущественно отрицательные отзывы, фильм менее чем за неделю собрал около 55 млн долларов.

Ранее стало известно, что актер Билл Мюррей в десятый раз посотрудничает с режиссером Уэсом Андерсоном.