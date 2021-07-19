Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в России

Москва, 19 июля. Минсельхоз России опроверг сообщение о росте цен на хлеб в стране. По данным министерства, они находятся на стабильном уровне.

Существенного повышения цен ведомство не ожидает. Этому способствуют меры господдержки и дешевеющее сырье, считают в Минсельхозе.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — говорится в релизе министерства.

Оптовая стоимость пшеницы третьего класса в результате таможенно-тарифного регулирования с начала года снизилась на 7,2%, четвертого класса — на 5,9%. Цена производителей на рожь упала на 9,6%. Цена на пшеничную муку снизилась с начала года на 4,6%.

«Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года», — подчеркнул Минсельхоз.

Ранее СМИ сообщили, что производители хлеба предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-12% с августа. Хлебозаводы объяснили такие меры подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.