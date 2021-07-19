Джейсон Момоа прибыл на съемки фильма «Аквамен-2»

Лос-Анджелес, 19 июля. Актер Джейсон Момоа приехал в Лондон ради съемок киноленты «Аквамен и Затерянное королевство». Производственный процесс стартовал 28 июня 2021 года.

Исполнитель роли Артура Карри появлялся в своем знаменитом образе в нескольких фильмах киновселенной DC, среди которых были «Бэтмен против Супермэна» и «Лига справедливости». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Оригинальная кинолента вышла на экраны в 2018 году и собрала свыше миллиарда долларов, став самым успешным проектом среди кинокомиксов от Warner Bros. О создании сиквела было известно давно, но из-за пандемии коронавируса производственный процесс неоднократно откладывался. Он стартовал месяц назад, но сначала свои сцены отыграли другие актеры. Теперь же на съемочную площадку прибыл и сам исполнитель роли Аквамена.

«Лондон зовет! Мы так рады начать «Аквамена-2», мы здесь! Прощай, коричневый, привет, блондиночка (указывает на свой цвет волос. — Прим. ред.)! Спасибо всем за поддержку. Выражаю всю мою любовь актерам и съемочной группе!» — отметил Момоа.

Ранее стало известно, что американская киностудия Lionsgate нашла режиссера-постановщика для приквела «Джон Уик».