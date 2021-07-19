Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 10:34
10:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бумажных чеков для здоровья
10:33
Происшествия
Мужчина выбросил из окна возлюбленную в Москве
10:31
Общество
Казахстан и Сербия победили в первом этапе конкурса «Славянский базар»
10:30
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
10:30
Общество
Режиссер Алексей Чардымский расскажет о службе на флоте и документальном кино
10:27
Происшествия
Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС
10:23
Политика
В Госдепе США поприветствовали украинские судебные реформы
10:22
Шоу-бизнес
Макеева обратилась к фанатам с предложением поддержать ее коллективным письмом
10:20
Происшествия
Супруги погибли на пешеходном переходе под колесами иномарки в Кузбассе
10:18
Происшествия
Девочка пострадала после падения стекла с 14-го этажа в Петербурге
Все новости

Петербург приглашает туристов: каков неиспользованный туристический потенциал
Общество
Петербург приглашает туристов: каков неиспользованный туристический потенциал
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пандемия сократила туристический поток в Санкт-Петербург в три раза — с 10,5 млн в 2019 году до 3 млн в 2020-м. Каковы будут туристические итоги в 2021 году? Прибавит ли жаркое лето желающих посетить Северную Венецию? Третья волна пандемии завершается или власти введут новые санитарные ограничения? Будут ли развивать в Петербурге медицинский туризм?

На эти и другие вопросы на брифинге в Медиагруппе «Патриот» ответят Дмитрий Панов, председатель петербургского регионального отделения «Деловой России», и представители туристического бизнеса.

Брифинг пройдет в понедельник, 19 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербург приглашает туристов: каков неиспользованный туристический потенциал
санкт-петербург туризм медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru