Петербург приглашает туристов: каков неиспользованный туристический потенциал

Пандемия сократила туристический поток в Санкт-Петербург в три раза — с 10,5 млн в 2019 году до 3 млн в 2020-м. Каковы будут туристические итоги в 2021 году? Прибавит ли жаркое лето желающих посетить Северную Венецию? Третья волна пандемии завершается или власти введут новые санитарные ограничения? Будут ли развивать в Петербурге медицинский туризм?

На эти и другие вопросы на брифинге в Медиагруппе «Патриот» ответят Дмитрий Панов, председатель петербургского регионального отделения «Деловой России», и представители туристического бизнеса.

Брифинг пройдет в понедельник, 19 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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