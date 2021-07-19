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Онколог назвал ранние признаки рака кишечника
Общество
Онколог назвал ранние признаки рака кишечника
wikipedia.org  /  Nephron/CC BY-SA 3.0

Москва, 19 июля. Врач-колопроктолог больницы №9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый назвал первые признаки рака толстой кишки.

Заболевание на ранних стадиях себя практически не проявляет, отмечает специалист. Но задолго до появления первых симптомов опухоль начинает необильно кровоточить. К признакам заболевания Недозимованый отнес кровотечения при дефекации разной степени выраженности, ощущение инородного тела в заднем проходе, слизь в стуле и расстройства дефекации.

«Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», — цитирует врача портал «Доктор Питер».

Для раннего выявления болезни врач посоветовал ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. В случае положительного результата следует делать ФКС, подчеркнул медик.

Ранее специалист Клиники кожных болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, онколог Екатерина Вертиева рассказала о неочевидных признаках рака кожи. Одним из них оказались рубцы на теле.

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