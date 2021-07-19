Марк Уолберг ел за четверых ради роли в фильме «Отец Стью»

Лос-Анджелес, 19 июля. Голливудский актер Марк Уолберг ради съемок в кино «Отец Стью» набрал больше 18 кг. Для этого он соблюдал специальную диету.

Звезда кинофраншиз «Трансформеры» и «Третий лишний» должен был набрать вес в короткие сроки, поскольку этого требовала его роль. Об этом сообщает ScreenRant.

«Отец Стью» — это драма, основанная на жизни отца Стюарта Лонга, бывшего профессионального боксера-тяжеловеса, ставшего священником после несчастного случая. Фильм поставлен режиссером Розалиндой Росс. В процессе съемок поучаствовали такие актеры, как Мэл Гибсон, Джеки Уивер и Тереза Руис.

«К сожалению, мне пришлось потреблять в течение двух недель семь тысяч калорий. А потом еще две недели — по 11 тыс. калорий. И это было весело около часа. Это так тяжело, физически. Теряя вес, вы напрягаетесь, вы просто не едите, а занимаетесь спортом. Мне приходилось постоянно есть. Даже когда я был сыт, я просыпался после еды и ел еще. Я ел каждые три часа. Это было совсем не весело», — отметил Уолберг.

Ранее стало известно, что в Сети появились первые фото со съемок фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».