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Общество
Юлия Ковальчук показала честное фото без фильтров и макияжа
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Юлия Ковальчук показала честное фото без фильтров и макияжа
Общество
Юлия Ковальчук показала честное фото без фильтров и макияжа
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Москва, 19 июля. Певица Юлия Ковальчук порадовала поклонников новой фотографией. На снимке звезда предстала без макияжа и фильтров.

По словам Ковальчук, она сделала ненавязчивое фото, когда ждала, пока соберется ее муж Алексей Чумаков. Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram. Там девушка позирует в костюме пижамного типа с леопардовым принтом. Волосы Юлии собраны в небрежный пучок, а на лице ни грамма косметики.

Без макияжа и фильтров 38-летняя Ковальчук выглядит замечательно, однако некоторые подписчики признались, что на этом снимке девушка выглядит старше своего возраста. Но не все поклонники с этим согласны.

«Юленька, Вы очень красивая», — пишут в комментариях.

«Такая куколка», — восхищаются пользователи.

«Прелесть», — похвалили Ковальчук.

«Без макияжа даже лучше», — прокомментировали публикацию фанаты певицы.

Недавно Роза Сябитова, Алла Пугачева и Алена Свиридова порадовали поклонников фотографиями в купальниках.

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Все новости / Общество / Юлия Ковальчук показала честное фото без фильтров и макияжа
ковальчук макияж певица
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