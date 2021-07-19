Президент Татарстана показал свой гигантский томат

Казань, 19 июля. Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями урожая со своего огорода.

Фотографию с гигантским томатом татарстанский лидер опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке запечатлен огромный помидор, стоящий на кухонных весах. Цифры на табло внушительные — 926 граммов.

В комментариях под постом пользователи Сети просят президента Татарстана поделиться названием сорта помидора и рассказать про семена, из которых вырос такой большой плод. «Мастер на все руки!», «Семью можно одним накормить!» — пишут подписчики.

Недавно садовод из Луховиц Владимир Самородский поделился советами по выращиванию экзотических фруктов на даче.