Стало известно, чем обернется для Земли приближение Луны

Москва, 19 июля. Ученые выяснили, каковы будут последствия для Земли, если Луна станет к ней ближе в два раза.

В комедийном фильме «Брюс всемогущий» персонаж Джимма Керри накинул на земной спутник лассо и притянул его к планете, чтобы восхитить свою возлюбленную. Несмотря на всю фантастичность киноленты, ученые задумались о последствиях, если бы это произошло на самом деле. Об этом пишет LiveScience.

«На самом деле сценарий наводнения из фильма не так уж далек от того, что могло бы произойти, если бы Луна внезапно оказалась намного ближе к Земле», — заявил физик из Университета штата Мэн Нейл Коминс.

Наиболее известным эффектом спутника является его гравитационное воздействие на океаны Земли. В результате человечество ежедневно наблюдает приливы и отливы.

«Но если бы Луна была в два раза ближе к Земле, то приливы были бы в восемь раз выше. Некоторые острова будут полностью под водой большую часть дня, и населенные береговые линии, вероятно, станут непригодными для жизни из-за высоких приливов», — отметил Коминс.

Он добавил, что последствия коснулись бы не только мирового океана. Из-за резкого приближения спутника начались бы массовые землетрясения и извержения.

Ранее ученые из Франции выяснили, когда атмосфера Земли стала пригодной для жизни.