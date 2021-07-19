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Россиянам перечислили способы защитить банковскую карту от мошенников
Общество
Россиянам перечислили способы защитить банковскую карту от мошенников
pixabay.com

Москва, 19 июля. Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев рассказал, как обезопасить банковскую карту от мошенников.

По словам специалиста, следует установить двухфакторную авторизацию для интернет-банка и банковских приложений.

«Это значит, что, кроме пароля, дополнительно для входа нужно будет ввести код, присланный в СМС или push-уведомлении. Если даже логин и пароль утекут, то двухфакторная авторизация сохранит деньги в целостности», — сообщил изданию «Лента.ру» эксперт.

Заходить в интернет-банк следует с вызывающего доверие устройства и обязательно выходить из аккаунта по завершении банковских операций, отмечает Коростелев. Эксперт посоветовал установить на карте дневной лимит трат, для оплаты интернет-покупок завести виртуальные карты.

Кроме того, Коростелев призвал пользователей не переходить по ссылкам в мессенджерах и письмах от неизвестных людей и перезванивать в банки, если поступил звонок от «кредитного отдела» или «службы безопасности».

Ранее адвокат, заместитель председателя МКА «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов сообщил, что при покупке автомобиля важно быть внимательным, чтобы не попасть на схемы мошенников. Специалист рекомендует заключать договор «трейд-ин» только после подписания основного договора на покупку новой машины.

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