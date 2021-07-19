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Рустам Солнцев показал фото Пугачевой без штанов

  /   Обновлено: 19 июля 2021 08:16
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал фото Пугачевой без штанов
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 июля. Звезда скандального шоу «Дом-2» Рустам Солнцев удивил поклонников редким фото певицы Аллы Пугачевой в откровенном наряде. Знаменитость была одета в короткое платье.

Женщина, похожая на Примадонну, шла уверенным шагом. Где был снимок, остается только гадать. Артистка запечатлена в наряде, который похож на рубашку, подпоясанную ремнем с выразительной пряжкой. Из аксессуаров знаменитость выбрала массивную цепочку и солнцезащитные очки, которые висели поверх груди на веревке. Поверх необычного наряда на ней была накинута акцентная вещь: кофта, расшитая пайетками.

В комментариях под фотографией озадаченные поклонники спрашивали у Солнцева, действительно ли на фото знаменитая певица. Фанаты с трудом узнали в женщине без штанов исполнительницу хита «Позови меня с собой».

«Тело и волосы вроде Аллы Борисовны, но к лицу есть вопросы»;

«Кто это?»;

«Неее. Это не Пугачева», — пишут интернет-пользователи.

Другая часть аудитории Солнцева была уверена, что на снимке — звезда советской и российской сцены. Они обратили внимание на стоящего рядом мужчины. По их словам, это директор знаменитости.

Муж Примадонны Максим Галкин ранее похвастался летним фото с любимой супругой. На снимке Пугачева лежит на шезлонге в черном купальнике.

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фото пугачева солнцев
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