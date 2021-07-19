Россиянам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Москва, 19 июля. Россиянин имеет право обратиться в банк, чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, но лишь в том случае, если он сам не назвал личные данные вору.

Банк обязан вернуть деньги, но ситуация усложняется, если аферист вынудил человека самостоятельно выдать конфиденциальную информацию, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в беседе с радио Sputnik.

«Имеется в виду, что человек сам совершил платеж или сам совершил действие для того, чтобы передать пин-код, или код из СМС, или что-то еще, что позволяет совершать операцию», — пояснил специалист.

Банк России посоветовал обратиться не только в кредитную организацию, но и в полицию. В этом случае деньги поможет вернуть суд.

Недавно ЦБ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России увеличились почти на 3 миллиарда долларов. Сейчас они находятся на уровне 593,7 миллиарда долларов.