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Астролог перечислил самые вредные привычки знаков зодиака

  /   Обновлено: 19 июля 2021 08:13
Общество
Астролог перечислил самые вредные привычки знаков зодиака
pixabay.com

Москва, 19 июля. Скелеты в шкафу есть у любого человека. Астролог Мехди Ибрагими Вафа назвал дурные привычки каждого знак зодиака.

У Овнов основной привычкой является перемена настроения — то он может свернуть горы, то нет сил даже встать с дивана. Тельцы порой бывают бесконтрольно уперты и нетерпеливы, что мешает им анализировать и расставлять по местам жизненные приоритеты. Близнецов одолевает чрезмерное желание все контролировать и объять необъятное.

А любители веселья Раки часто теряют меру, и не в алкоголе, а в желании взять в такие моменты от жизни максимум. Львы требовательны во всем, но близкие люди должны смириться с этой привычкой. Девы любят все говорить в лоб, они не дипломатичны и не знают страха перед последствиями.

Весам нравится во все углубляться, им необходимо выяснить плюсы и минусы, проанализировать большое количество раз, взвесить, посоветоваться. Дурная привычка Скорпиона — 100-процентная уверенность в своей правоте и неумение принять чужое мнение. Стрельцы в один момент любят закрыться от всего мира, так они находят свой внутренний баланс.

Козерогам всегда необходимо высказаться, они любители перебивать собеседника. Желание спасти и перевернуть мир — вот главная привычка Водолеев, им приятно находить приключения. А Рыбы же неподражаемы в трате денег, так искусно это делают только представители этого знака зодиака.

Недавно писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые по праву считаются самыми расчетливыми и хитрыми.

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