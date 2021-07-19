Россиян предупредили об опасности затяжной высокой температуры при COVID-19

Москва, 19 июля. Температура тела выше 38-39 градусов, которая сохраняется при COVID-19 от трех до пяти дней, может означать тяжелое течение болезни.

Если снизить температуру не удается жаропонижающими, значит у пациента будет тяжело протекать COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная ТАСС.

«Если же с самого начала болезни у пациента появляется фебрильная температура тела, плохо снижаемая на фоне приема жаропонижающих средств, и длится более 3-5 дней, вероятность последующего тяжелого течения заболевания, даже у людей, не имеющих факторов риска, возрастает», — сказала она.

Ранее ученые нашли способ определять тяжесть COVID-19 по слюне пациента. Такой метод анализа занимает всего несколько минут. Оказалось, что в жидкости содержатся маркеры, которые показывают, насколько серьезно будет развиваться болезнь. Для анализа пациенту нужно будет плюнуть в пробирку.