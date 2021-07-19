Три человека утонули за минувшие выходные на Сахалине

Южно-Сахалинск, 19 июля. Три человека утонули на Сахалине за минувшие выходные. Тело одного их них до сих пор не найдено.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области. Одна из трагедий произошла 18 июля. На озере Малое Чибисанское перевернулась лодка с мужчиной. На место сразу же выехали спасатели МЧС. Поиски тела результатов не дали. В понедельник группа специалистов вновь отправилась на поиски.

Также во время купания в районе села Урожайное утонул мужчина 1997 года рождения. Спасатели обнаружили тело в понедельник. Третий несчастный случай произошел на реке Макаровке. Мужчина 1973 года рождения утонул во время нахождения в воде.

Недавно 14-летняя школьница из Краснодара утонула во время купания в реке Кубань возле Рождественского парка.