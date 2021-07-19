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Национальный траур объявлен в Бельгии. События дня
Общество
Национальный траур объявлен в Бельгии. События дня
Global Look Press  /  Lucas Amorelli / Keystone Press Agency

Более 30 человек стали жертвами наводнений в Бельгии

Жертвами глобального потопа в Бельгии стал 31 человек, еще 163 до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы прекращены, ведутся лишь поисковые операции. Синоптики утверждают, что опасности новых наводнений пока нет. Мощные ливни шли в бельгийских провинциях целую неделю, что привело к масштабным наводнениям по всей стране. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил 20 июля днем национального траура по жертвам стихийного бедствия.

На Аравийский полуостров обрушились ливни

Национальный траур в Бельгии. События дня
pixabay.com  / 

Власти Объединенных Арабских Эмиратов и Омана призвали население к осторожности из-за аномально дождливой погоды и ураганов. Ливни в восточной части Аравийского полуострова привели к наводнениям и селям, при этом скорость ветра в некоторых районах достигала 40 километров в час. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды разрушены несколько домов, прекратили работу линии электропередачи, причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам. При этом сильные дожди на территории Эмиратов периодически сменяются песчаными бурями. Аномальная погода наблюдается на востоке полуострова с 15 июля на фоне подготовки к мусульманскому празднику Курбан-Байрам.

Начинаются поставки «Спутника Лайт» в регионы России

Национальный траур в Бельгии. События дня
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в российские регионы должны начаться уже на этой неделе. Препарат направят в города и веси для проведения повторной вакцинации. Первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот 26 июня. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцина будет применяться в основном для ревакцинации или в качестве прививки для уже переболевших COVID-19 россиян.

Миротворцы РФ в Карабахе доставили 18 тонн гуманитарного груза

Национальный траур в Бельгии. События дня
Федеральное агентство новостей  / Аббас Джума

Российские миротворцы доставили 18 тонн гуманитарного груза жителям отдаленных поселков Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие российского миротворческого контингента еженедельно получают гуманитарный груз от различных благотворительных организаций и фондов. Обычно в его состав входят продовольственные наборы, одежда, детские игрушки, а также медицинское оборудование для фельдшерских пунктов. В военном ведомстве сообщили, что в общей сложности наши миротворцы за время своей миссии в Карабахе с ноября прошлого года передали более 220 тонн гуманитарных грузов жителям многострадального региона.

 

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