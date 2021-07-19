Садоводам назвали пять самых опасных вредителей растений

Москва, 19 июля. Чтобы урожай не превратился в прах, нужно знать пять самых опасных садовых вредителей и способы борьбы с ними.

Первое место в рейтинге занимает нематода картофельная, которая представляет собой крошечных червей, поражающих не только корни и клубни, но и ботву. Опознать паразита можно по нескольким признакам: засыхание ботвы, образование на клубнях темных пятен с металлическим отливом, передает IVD.ru. Справиться с ними поможет древесная зола и высаживание между рядов ноготков, которое отпугивает этот вид паразитов.

На втором месте томатная минирующая моль. Атакованные этим вредителем растения начинают засыхать, могут стать уязвимыми для плесени и грибка. На насекомых можно поставить специальные ловушки. Опасен и луговой мотылек, который прогрызает в листьях дырочки и плетет паутину в них, бороться с ним можно также специальными препаратами. Белянка капустная, которая представляет собой черно-зеленую гусеницу, перестанет терзать растения лишь если вручную собрать всех особей с огорода, а также каждую весну и осень перекапывать его.

Луковая журчалка вредит луку. Справиться с паразитом можно раствором медного купороса, которым проливают грунт, и химической обработкой растений.

Недавно туристы облюбовали британский сад с ядовитыми растениями. В нем растут более 100 видов дурманящих, наркотических и ядовитых образцов, которые категорически запрещено трогать или нюхать.