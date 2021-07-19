Депутат Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию

Москва, 19 июля. Пенсионерам нужно выплачивать единовременное пособие за прохождение вакцинации, такую идею выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.

Инициатива Власова изложена в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT. Также депутат отметил, что все еще нет единого федерального решения по поводу материального стимула, награждающего пожилых людей за вакцинацию, хотя попытки предпринимались.

Предполагается, что выплата будет единовременной и составит 10 тысяч рублей. Депутат считает, что это поможет побудить вышедших на пенсию россиян к процедуре вакцинации и станет хорошим способом поддержки.

Недавно россиянам напомнили, что уже в 2022 году социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться пенсионерам в беззаявительном порядке, через портал «Госуслуги».