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Российские ученые выявили штамм активных против коронавируса лактобактерий
Общество
Российские ученые выявили штамм активных против коронавируса лактобактерий
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Москва, 19 июля. Специалисты ГНЦ «Вектор» и Нижегородского института имени Блохиной открыли штамм лактобацилл, активных против коронавируса.

Результаты исследований оформлены в совместную научную статью. Она опубликована в научном издании Biomed Research International.

Роспотребнадзор на своем сайте сообщает, что сотрудники научного центра и нижегородские специалисты изучили противовирусную активность шести штаммов бифидо- и лактобактерий. Они входят в состав авторских пробиотиков, действующих против коронавируса, птичьего и свиного гриппов.

Сообщается, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа. При этом один из штаммов лактобацилл активен и в отношении коронавируса.

Ранее диетолог Светлана Кондрашова раскрыла полезные качества молочных продуктов и перечислила их недостатки. В частности, она отметила важную роль лактобактерий.

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российские ученые коронавирус лактобактерии
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