Близкие погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали получать выплаты

Петропавловск-Камчатский, 19 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) по Камчатскому краю начал начислять выплаты по потере кормильца близким жертв крушения самолета Ан-26, сообщает региональное правительство.

Право на пенсию по потере кормильца имеют 20 несовершеннолетних. Уже начислены 10 таких пенсий.

«Пенсии этим гражданам будут перечислены сегодня. Остальные родственники обратились в Пенсионный фонд для назначения этой выплаты сегодня, 19 июля», — заявила управляющей ОПФ РФ по Камчатскому краю Татьяны Мелехиной.

В результате авиакатастрофы также погибли два неработающих пенсионера. Их родственникам будет произведена выплата на погребение. Кроме того, родственникам погибших в авиакатастрофе разослали письма о том, что они в течение шести месяцев могут обратиться в ПФР с заявлением, чтобы получить накопительную часть пенсии.

Специальная техническая комиссия завершила расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. По их мнению, к крушению Ан-26 привела ошибка экипажа.