Названы противопоказания для употребления зеленых яблок

Москва, 19 июля. Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, при каких заболеваниях следует отказаться от зеленых кислых яблок.

В первую очередь их нельзя употреблять людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения, отмечает эндокринолог. При таком диагнозе можно выбрать сладкие сорта яблок и протирать или запекать их.

При гастрите или язвенной болезни в день употреблять можно не более одного зеленого яблока, сообщила специалист. Лучше съедать яблоко через час после основного приема пищи.

Бочарова отметила, что кислые сорта яблок могут причинить вред зубной эмали. После употребления зеленого яблока она советует прополоскать рот водой.

«Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а в качестве побочного эффекта, усиливать аппетит», — сообщила РИА Новости эндокринолог.

Ранее Бочарова заявила, что гречка способна вызвать проблемы со здоровьем. Специалист отметила, что клетчатка в крупе может привести к вздутию и газообразованию.