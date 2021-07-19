Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье из-за сильных ливней и гроз

Благовещенск, 19 июля. Штормовое предупреждение объявлено на севере Амурской области к середине недели. Причиной такого решения стали ливни и грозы.

Информацией об этом поделился аккаунт в Instagram амурского гидрометцентра. В сообщении сказано, что 20 июля стоит ждать сильных дождей, ливней и гроз в регионе.

Главное управление МЧС России по Амурской области сообщило, что максимальные осадки могут быть в Шимановском, Свободненском, Белогорском, Серышевском, Мазановском, Зейском районах. Такие погодные условия увеличивают риск паводков с ростом уровня воды на реках по югу области. Однако угроза подтопления домов отсутствует.

Недавно больше 140 домов остались без электричества из-за сильного ветра в Приамурье. Из-за стихии также пострадали школа и культурно-досуговый центр.