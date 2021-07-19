Второй сезон сериала «Локи» снимет другой режиссер

Лос-Анджелес, 19 июля. Режиссер первого сезона сериала «Локи» Кэтрин Херрон сообщила о своем уходе из проекта.

По словам Херрон, она хотела бы увидеть продолжение сериала в качестве зрительницы, а не постановщицы. Второй сезон «Локи» снимет другой режиссер, однако его имя пока что не разглашается так же, как и остальные детали шоу.

Недавно стало известно, что супергеройский сериал «Локи» получит продолжение. Об этом зрители узнали из титров к финальной серии первого сезона. Студия Marvel официально подтвердила, что сериал о приключениях бога коварства еще не закончился. Главную роль в проекте исполняет британский актер Том Хиддлстон.