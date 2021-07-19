Депутат Госдумы Калашников оценил возможность отмены пенсионной реформы

Москва, 19 июля. Упрощение досрочного выхода на пенсию не станет началом отмены пенсионной реформы, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По словам политика, досрочный выход на пенсию теперь станет проще. У россиян право досрочного выхода на пенсию появилось в 1991 году, когда был принят первый закон о занятости, сообщает URA.RU..

«Делать вывод, что это начало конца пенсионной системе — это безответственность и глупость», — отметил Калашников.

Ранее сообщалось, что социальная доплата к пенсии начисляется всем неработающим пенсионерам, у которых размер обеспечения не достигает прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Надбавка рассчитывается как разница между величиной ПМ и материального обеспечения пенсионера.