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Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже

  /   Обновлено: 19 июля 2021 07:23
Шоу-бизнес
Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже
Кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс»

Лос-Анджелес, 19 июля. Актриса Рене Зеллвегер и британский телеведущий Ант Энстид были замечены целующимися на пляже недалеко от его дома. О романе пары стало известно в прошлом месяце.

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" попала в кадр вместе с новым парнем во время прогулки в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния). Пара гуляла вместе с сыном Анта. Об этом сообщает Fox News.

Согласно информации от источника, телеведущий сначала поплавал, после чего вышел на берег и поцеловал свою избранницу. Энстид недавно развелся с телеведущей Кристиной Хаак. От брака у них остался сын Хадсон.

У Анта также есть двое детей от первого брака: дочь Амелия и сын Арчи, которым по 17 и 14 лет соответственно. Сама Рене с 2012 по 2019 год была замужем за музыкантом Дойлом Брэмхоллом II. Слухи о связи Зеллвегер и Энстида появились недавно и официально не подтверждались, но опубликованные фотографии показывают, что у пары все же романтические отношения.

Ранее стало известно, что британская певица Адель закрутила новый роман после развода с бизнесменом Саймоном Коннеки. Звезда отправилась на свидание со спортивным агентом Ричем Полом.

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кино рене зеллвегер дневник бриджит джонс ант энстид
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