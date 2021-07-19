Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже

Лос-Анджелес, 19 июля. Актриса Рене Зеллвегер и британский телеведущий Ант Энстид были замечены целующимися на пляже недалеко от его дома. О романе пары стало известно в прошлом месяце.

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" попала в кадр вместе с новым парнем во время прогулки в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния). Пара гуляла вместе с сыном Анта. Об этом сообщает Fox News.

Согласно информации от источника, телеведущий сначала поплавал, после чего вышел на берег и поцеловал свою избранницу. Энстид недавно развелся с телеведущей Кристиной Хаак. От брака у них остался сын Хадсон.

У Анта также есть двое детей от первого брака: дочь Амелия и сын Арчи, которым по 17 и 14 лет соответственно. Сама Рене с 2012 по 2019 год была замужем за музыкантом Дойлом Брэмхоллом II. Слухи о связи Зеллвегер и Энстида появились недавно и официально не подтверждались, но опубликованные фотографии показывают, что у пары все же романтические отношения.

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