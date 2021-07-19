Вильфанд сравнил количество супержарких дней в 2021 и 2010 годах

Москва, 19 июля. Одиннадцатидневная жара в Центральной России завершилась. Всего летом в 2021 году было 15 супержарких дней.

В 2010 году таких супержарких дней было в три раза больше, чем в текущем. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

«С 8 июля был уже 31 градус жары, значит с 8 по 17 июля — 11 дней. 11 дней температура держалась выше 30 градусов, конечно, это очень длительный период», — заявил Вильфанд.

Однако он отметил, что в 2010 году этот период длился гораздо дольше. Тогда он составлял 44 дня, и температура держалась выше 30 градусов. По словам метеоролога, до уровня 2010 года еще далеко.

Температура воздуха опустится ниже климатической нормы в ЦФО к четвергу. Об этом ранее сообщил Вильфанд. По его словам, в центре Европейской России температура воздуха в понедельник составит не больше 30 градусов, столбик термометра поднимется до 27-30 градусов.