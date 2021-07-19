Роспотребнадзор начал работу над выявляющим коронавирус биочипом

Москва, 19 июля. Российские ученые работают над новым способом лабораторной диагностики коронавирусной инфекции — биочипом, который будет выявлять всех возбудителей внебольничных пневмоний.

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной разрабатывает устройство, которое позволит диагностировать пациентов с пневмонией, в том числе и с COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты планируют дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний, на основе этих данных и будет создан биочип.

Недавно китайские ученые опубликовали исследование, в котором доказали природное происхождение коронавируса, а не лабораторное. Согласно их данным, приспособляемость вируса указывает на пошаговое развитие.