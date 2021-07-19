Принцу Чарльзу придется принять менталитет босса мафии

Лондон, 19 июля. Принц Уэльский должен вести себя как босс мафии из фильма «Крестный отец», чтобы реализовать свои задумки относительно королевской семьи.

Источники издания The Sun утверждают, что принц Чарльз крайне неохотно исполняет волю супруга королевы Елизаветы II. Принц Филипп хотел, чтобы его младший сын Эдуард унаследовал его титул герцога Эдинбургского. Это идет вразрез с желанием принца Уэльского сократить королевскую семью до нескольких основных членов, в которой нет места для брата и его семьи.

В результате Чарльзу придется быть словно персонаж фильма «Крестный отец» Майкл Корлеоне. То есть, ему, чтобы реализовать свое видение монархии, нужно будет разделить свои обязанности и семейные дела.

«Несмотря на все разговоры о смене времен, трудности Чарльза, похоже, идут вразрез с желаниями его отца и матери. Возможно, в конце концов, он будет полагаться на старую мафиозную фразу: «Ничего личного, это просто бизнес», — резюмировал источник.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские готовятся к церемонии крещения новорожденной дочери. Мероприятие состоится в соответствии с традициями королевской семьи, вопреки ожиданиям экспертов.