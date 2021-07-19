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Шоу-бизнес
«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье
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«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье

  /   Обновлено: 19 июля 2021 07:13
Шоу-бизнес
«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 19 июля. Балерина Анастасия Волочкова побывала на цирковом шоу Эдгарда и Аскольда Запашных и поделилась впечатлениями. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала фотографии из-за кулис в обнимку с укротителями львов. Эдгард и Аскольд запечатлены в сценических костюмах, а Волочкова в белом мини-платье, которое подчеркивает длинные стройные ноги танцовщицы и пышную грудь. Для похода в цирк она выбрала босоножки на высоком каблуке.

«Это было грандиозное шоу Запашных <...> Невероятные номера, яркие костюмы, яркий музыкальный ряд и оркестр. Спасибо, Эдгард и Аскольд. Номер с тиграми и львами фантастический», — написала она.

Балерина восхитила подписчиков своим внешним видом. В комментариях ее осыпали комплиментами. Нашлись и те, кто раскритиковал Волочкову, которая позволила себе насладиться цирковым шоу с бедными животными.

«Какое великолепное фото», — написала @motylek4koroleva.

«Дорогая Настя у тебя сказочные ножки», — заметил @di2021d.

«Давно пора позакрывать все эти цирки с бедными животными!» — считает @pavlou.sophia.

«Бедные животные», — поддержала @tatianakalapai.

Недавно Волочкова, поедающая ложной на завтрак черную икру, не на шутку прогневала пользователей Сети. Они отметили замедленную речь артистки и решили, что она пьяна.

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