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Российские ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера

  /   Обновлено: 19 июля 2021 07:11
Наука
Российские ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера
pixabay.com  /  PD

Москва, 19 июля. Ученые из УрФУ синтезировали вещества, которые могут помочь в лечении нейродегенеративных патологий, в частности, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других.

Созданные учеными Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) молекулы рядов индолил- и пирролилазинов активируют механизм борьбы с амилоидными структурами, которые являются основными причинами развития возрастных болезней мозга. Исследование изложено в издании European Journal of Medicinal Chemistry.

Важные преимущества разработки уральских специалистов — выгодная технология синтеза и низкая токсичность. По своему свойству соединение защищает нейрональную связь от токсичного воздействия амилоидов и от некоторых видов стресса, в том числе стресса при развитии нейродегенеративных заболеваний.

Недавно РАН сообщила об особенности штамма «Дельта». У пациентов, зараженных этой разновидностью коронавирусной инфекции, реже встречается потеря обоняния и вкуса, но чаще проявляются симптомы расстройств ЖКТ.

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