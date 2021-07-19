Российские ученые нашли способ победить болезнь Альцгеймера

Москва, 19 июля. Ученые из УрФУ синтезировали вещества, которые могут помочь в лечении нейродегенеративных патологий, в частности, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других.

Созданные учеными Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) молекулы рядов индолил- и пирролилазинов активируют механизм борьбы с амилоидными структурами, которые являются основными причинами развития возрастных болезней мозга. Исследование изложено в издании European Journal of Medicinal Chemistry.

Важные преимущества разработки уральских специалистов — выгодная технология синтеза и низкая токсичность. По своему свойству соединение защищает нейрональную связь от токсичного воздействия амилоидов и от некоторых видов стресса, в том числе стресса при развитии нейродегенеративных заболеваний.

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