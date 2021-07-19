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Доллар и евро выросли в цене по результатам торгов Мосбиржи
Экономика
Доллар и евро выросли в цене по результатам торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 июля. Иностранная валюта выросла в цене на момент открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 74,23 рубля на открытии торгов Московской биржи. В свою очередь курс евро вырос на 10 копеек и достиг 87,59 рубля.

Мировые цены на нефть уменьшились в ходе международных торгов. По состоянию на 7:00 (по московскому времени) стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 1,07% — до 72,8 доллара за баррель. Американская WTI также начала дешеветь — 70,75 доллара за баррель (-1,13%).

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