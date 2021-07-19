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Автоюрист Радько предрек сбившей детей в Москве девушке 15 лет тюрьмы

  /   Обновлено: 19 июля 2021 07:08
Общество
Автоюрист Радько предрек сбившей детей в Москве девушке 15 лет тюрьмы
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 19 июля. Обстоятельства ДТП, повлекшего смерть двоих маленьких детей, довольно просты, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Родители с детьми переходили дорогу в положенном месте, по пешеходному переходу, пояснил юрист в беседе с «Говорит Москва». Одна из машин остановилась в соответствии с ПДД, находящаяся за рулем автомобиля Mazda 18-летняя россиянка Валерия Башкирова — нет. По ее словам, она в этот момент одновременно с вождением смотрела на экран телефона. К тому же девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, что может повлечь наказание до 15 лет тюремного заключения.

«Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое», — пояснил он.

Радько отметил, что считает разумным заключение девушки под домашний арест. Таким образом она не сможет скрыться и будет находиться под наблюдением.

Недавно знакомый виновницы ДТП рассказал, как она чувствует себя после аварии. По его словам, девушка отказывается от еды и страдает от ночных кошмаров.

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