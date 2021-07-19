Мурашко назвал сроки поставок «Спутника Лайт»

Москва, 19 июля. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в субъекты России запланированы на эту неделю.

Препарат начнут поставлять в регионы для повторной вакцинации. «Спутник Лайт», по словам Мурашко, эффективен при получении второй прививки или при вакцинации тех, кто уже перенес коронавирус, передает РИА Новости.

Ливия намерена приобрести более 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса, сообщил ранее пресс-секретарь Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хаммуда. На своей официальной странице в Facebook ПНЕ информирует, что разовая доза данной прививки имеет эффективность до 78%. Она работает против всех вариантов COVID-19 и вырабатывает антитела в течение 28 дней после инъекции.