Москва, 19 июля. В Москве 17 июля 1944 года прошел «Парад побежденных». Командование СССР решило провести немецких военнопленных по улицам города. В Сети вспомнили это событие.

Во время операции «Багратион» антигитлеровской коалиции удалось разгромить немецкую группу армий «Центр». В плен взяли или убили около 400 тыс. сторонников Третьего рейха. В результате СССР решил продемонстрировать свои военные успехи и поднять дух населения. Операцией руководил НКВД. Она получила название «Большой вальс» в честь одноименной музыкальной комедии. Об этом сообщает Regnum.

«Мы эту войну никогда не забудем. А Запад нам никогда не забудет, что мы их победили. Поэтому все может повториться, и такой же парад вновь пройдет в Москве», — предрекает Алла Н.

Борис Е. считает, что подобное событие может повториться, потому что Запад заигрался. Сейчас мир зависит от России и ее президента. Все остальное — это иллюзия глупых.

«Надо об этом рассказывать чаще, чтобы подрастающая российская молодежь знала, что эту войну выиграл СССР, а не Америка, которая тянет на себя одеяло», — указывает Любовь Ш.

Ранее генерал-полковник Антон Терентьев заявил, что полный вывод советских войск из Германии в 90-х годах оказался главной геополитической ошибкой не только СССР, но и Запада.